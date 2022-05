M5S, Diaco: anche Mario Tozzi ci dà ragione, no a nuovi inceneritori (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma – “Mario Tozzi, decano dei geologi italiani e ambientalista mai pentito a differenza di certi suoi colleghi o ex tali, afferma che non è vero che chi si oppone a nuovi inceneritori deve giocoforza dire no a qualsiasi impianto. Esistono infatti i piccoli impianti ecocompatibili per riciclare, trattare e riconvertire i rifiuti.” “Strutture sostenibili, decentrate e a misura di cittadino. Siamo assolutamente d’accordo con lui quando sostiene che opporsi a questi significa non aver compreso nulla dei rifiuti: ci vuole più cultura ambientale e meno ipertecnologia dannosa all’uomo e alla natura che lo circonda.” “I naviganti sono avvisati: ogni colpo di mano dell’amministrazione capitolina in tema di inceneritore avrà precise conseguenze e ripercussioni politiche”. Così in una nota il consigliere capitolino e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma – “, decano dei geologi italiani e ambientalista mai pentito a differenza di certi suoi colleghi o ex tali, afferma che non è vero che chi si oppone adeve giocoforza dire no a qualsiasi impianto. Esistono infatti i piccoli impianti ecocompatibili per riciclare, trattare e riconvertire i rifiuti.” “Strutture sostenibili, decentrate e a misura di cittadino. Siamo assolutamente d’accordo con lui quando sostiene che opporsi a questi significa non aver compreso nulla dei rifiuti: ci vuole più cultura ambientale e meno ipertecnologia dannosa all’uomo e alla natura che lo circonda.” “I naviganti sono avvisati: ogni colpo di mano dell’amministrazione capitolina in tema di inceneritore avrà precise conseguenze e ripercussioni politiche”. Così in una nota il consigliere capitolino e ...

