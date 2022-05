L’Unione Europea ha proposto di sanzionare Kirill, il patriarca ortodosso russo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Anche il patriarca ortodosso russo Kirill potrebbe essere sanzionato nell’ambito di un sesto pacchetto di misure in risposta alla guerra in Ucraina. Bruxelles propone di sanzionare il capo delle Chiesa ortodossa russa L’Unione Europea si appresta a varare un sesto pacchetto di misure contro la Russia, alla luce del conflitto militare ai danni dell’Ucraina che va avanti da oltre due mesi. Secondo un documento visionato oggi dall’Afp, la Commissione Europea ha proposto di sanzionare il capo della Chiesa ortodossa russa, il patriarca Kirill, nell’ambito di un sesto pacchetto di misure in risposta alla guerra in Ucraina. La nuova lista degli ultimi “obiettivi” contro Mosca ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Anche ilpotrebbe essere sanzionato nell’ambito di un sesto pacchetto di misure in risposta alla guerra in Ucraina. Bruxelles propone diil capo delle Chiesa ortodossa russasi appresta a varare un sesto pacchetto di misure contro la Russia, alla luce del conflitto militare ai danni dell’Ucraina che va avanti da oltre due mesi. Secondo un documento visionato oggi dall’Afp, la Commissionehadiil capo della Chiesa ortodossa russa, il, nell’ambito di un sesto pacchetto di misure in risposta alla guerra in Ucraina. La nuova lista degli ultimi “obiettivi” contro Mosca ...

