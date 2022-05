Lulù vuota il sacco: “Manuel Bortuzzo mi ha bloccato su Whatsapp. Il padre…” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lulù Selassie parla dell’addio a Manuel Bortuzzo: i dettagli nel corso di una intervista concessa a Chi Torna a parlare Lucrezia Selassiè a distanza di pochi giorni dopo la fine della storia con Manuel. Nel corso di una intervista al settimanale Chi la principessa ha svelato ulteriori dettagli riguardo alla rottura del rapporto con l’ex nuotatore, che tramite un post su Instagram ha spiegato ai fan le sue ragioni. E Lulù ha voluto fare chiarezza parlando direttamente al giornale gestito dal conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini: “Manuel non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi ieri mi ha pure bloccata su Whatsapp e prima mi ha scritto ‘Allora non hai capito che ci siamo lasciati?’. Ma io non sono alle scuole medie, penso che ci possiamo incontrare, guardare ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 4 maggio 2022)Selassie parla dell’addio a: i dettagli nel corso di una intervista concessa a Chi Torna a parlare Lucrezia Selassiè a distanza di pochi giorni dopo la fine della storia con. Nel corso di una intervista al settimanale Chi la principessa ha svelato ulteriori dettagli riguardo alla rottura del rapporto con l’ex nuotatore, che tramite un post su Instagram ha spiegato ai fan le sue ragioni. Eha voluto fare chiarezza parlando direttamente al giornale gestito dal conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini: “non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi ieri mi ha pure bloccata sue prima mi ha scritto ‘Allora non hai capito che ci siamo lasciati?’. Ma io non sono alle scuole medie, penso che ci possiamo incontrare, guardare ...

