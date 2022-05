Lulù Selassiè svela: “Manuel mi ha bloccata, volevo vederlo ma glielo impediscono” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Questa volta Lulù Selassiè ha deciso di parlare, raccontando tutta la sua versione dei fatti e spiegando per filo e per segno, quello che è successo con Manuel Bortuzzo e facendo anche comprendere perchè la storia con il ragazzo non ha funzionato. In una lunga intervista per la rivista Chi, Lulù conferma che è stato Manuel a lasciarla senza che lei se lo aspettasse; che lo ha appresso dai media, come tutti, e che ha cercato successivamente anche di avere un confronto con Manuel che però non c’è mai stato. Lulù ha parlato anche delle tante intromissioni da parte del padre di Bortuzzo, ha parlato di una sorta di lavaggio del cervello che il ragazzo avrebbe subito e poi ha spiegato che ha anche provato a chiedergli di incontrarsi, per parlare faccia a faccia di questa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 4 maggio 2022) Questa voltaha deciso di parlare, raccontando tutta la sua versione dei fatti e spiegando per filo e per segno, quello che è successo conBortuzzo e facendo anche comprendere perchè la storia con il ragazzo non ha funzionato. In una lunga intervista per la rivista Chi,conferma che è statoa lasciarla senza che lei se lo aspettasse; che lo ha appresso dai media, come tutti, e che ha cercato successivamente anche di avere un confronto conche però non c’è mai stato.ha parlato anche delle tante intromissioni da parte del padre di Bortuzzo, ha parlato di una sorta di lavaggio del cervello che il ragazzo avrebbe subito e poi ha spiegato che ha anche provato a chiedergli di incontrarsi, per parlare faccia a faccia di questa ...

Advertising

arilovestay : E lei nonostante tutto lo protegge e dice che non ha colpe, madonna fatina io invidio la tua bontà e spero che un g… - 0Olimpia2 : Lui ha usato l’unico modo che aveva per allontanarla (il peggiore) avendo capito che la cosa non sarebbe potuta and… - Emanuela190682 : RT @MiriamSanfilip8: Amore , stellina stupenda .Brilla sempre noi saremo sempre con te amandoti e sostenendoti sempre . Ti auguro di trovar… - CatsLov37517749 : RT @MiriamSanfilip8: Amore , stellina stupenda .Brilla sempre noi saremo sempre con te amandoti e sostenendoti sempre . Ti auguro di trovar… - blogtivvu : Manuel Bortuzzo blocca Lulù Selassiè su WhatsApp e le nega un incontro: retroscena sulla rottura -