Lulù Selassié racconta i retroscena della rottura: “Manuel mi ha bloccata su Whatsapp” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Fino a due settimane fa Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié apparivano felici e contenti sui social. I due hanno anche festeggiato insieme il loro settimo mese pubblicando una foto abbracciati. Poi il 25 aprile è arrivato il comunicato dell’Ansa attraverso il quale Manuel ha rivelato ai follower (e anche a Lulù Selassié) di essere single. L’ex gieffina ha incolpato il padre del suo ex per questa rottura ed ha raccontato dei dettagli davvero forti sul loro rapporto. Su Chi la sorella di Jessica e Clarissa ha anche svelato di aver chiesto a Manuel un confronto, così da chiudere la loro storia guardandosi negli occhi, ma Bortuzzo per tutta risposta l’avrebbe bloccata. “L’ho saputo come voi, ho letto l’agenzia di stampa come ... Leggi su biccy (Di mercoledì 4 maggio 2022) Fino a due settimane faBortuzzo eapparivano felici e contenti sui social. I due hanno anche festeggiato insieme il loro settimo mese pubblicando una foto abbracciati. Poi il 25 aprile è arrivato il comunicato dell’Ansa attraverso il qualeha rivelato ai follower (e anche a) di essere single. L’ex gieffina ha incolpato il padre del suo ex per questaed hato dei dettagli davvero forti sul loro rapporto. Su Chi la sorella di Jessica e Clarissa ha anche svelato di aver chiesto aun confronto, così da chiudere la loro storia guardandosi negli occhi, ma Bortuzzo per tutta risposta l’avrebbe. “L’ho saputo come voi, ho letto l’agenzia di stampa come ...

StraNotizie : Selassié e Bortuzzo, il racconto choc di Lulù: "Lavaggio del cervello a Manuel, ecco cosa faceva suo padre"

