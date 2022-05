Lulù Selassié parla della famiglia Manuel e lancia un’accusa al papà di lui (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lulù Selassié parla della famiglia di Manuel L’amore nato nella Casa del GF Vip tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si è sgretolato dopo poche settimane dalla fine del programma. Una rottura annunciata dall’ex gieffino sui social e attraverso un comunicato stampa Ansa, che tanto ha fatto discutere. Successivamente anche Lulù ha detto la sua, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 4 maggio 2022)diL’amore nato nella Casa del GF Vip traBortuzzo esi è sgretolato dopo poche settimane dalla fine del programma. Una rottura annunciata dall’ex gieffino sui social e attraverso un comunicato stampa Ansa, che tanto ha fatto discutere. Successivamente ancheha detto la sua, L'articolo proviene da Novella 2000.

