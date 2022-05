Lulù Selassié, i dettagli sulla rottura con Manuel: “Bloccata su WhatsApp” (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Mi ha Bloccata su WhatsApp”: le parole di Lulù In un precedente articolo vi abbiamo raccontato alcuni punti salienti dell’intervista di Lulù Selassié al settimanale Chi e, in particolare, le accuse lanciate al padre di Manuel Bortuzzo. Secondo l’ex gieffina, infatti, la principale causa della loro rottura (annunciata dal ragazzo con un comunicato Ansa) è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Mi hasu”: le parole diIn un precedente articolo vi abbiamo raccontato alcuni punti salienti dell’intervista dial settimanale Chi e, in particolare, le accuse lanciate al padre diBortuzzo. Secondo l’ex gieffina, infatti, la principale causa della loro(annunciata dal ragazzo con un comunicato Ansa) è L'articolo proviene da Novella 2000.

Lulù: 'Manuel mi ha bloccata, padre invadente in casa', la sua verità Lulù non si spiega infatti come sia possibile che il ragazzo abbia deciso di lasciarla improvvisamente, da un momento all'altro, comunicando la decisione ai media anziché prima discuterne con lei. Lulù Selassié è tornata a parlare della fine della sua relazione con Manuel Bortuzzo. Intervistata dal settimanale Chi, l'ex protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di