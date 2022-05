(Di mercoledì 4 maggio 2022) Lafradopo tante dichiarazioni d’amore, fiori d’arancio che sembravano imminenti e un bebè che sembrava dovesse essere messo in cantiere da un momento all’altro e il tutto a favore di stampa e di telecamera ha spiazzato un po’ tutti, che possano piacere o meno. Fiumi di inchiostro si stanno sprecando e sono stati tanti i personaggi più o meno noti dello spettacolo che hanno voluto commentare l’addio, schierandosi da una parte o dall’altra. Ma cosa ne pensano coche hanno osservato da vicino la nascita di quella storia d’amore nata fra le mura della Casa del Grande Fratello Vip? Il settimanale Chi diretto proprio da Alfonso Signorini, conduttore del reality show, ha intervistato iex coinquilini. Da ...

Advertising

sun_loris_ : @EliaMauriello69 @lulu_selassie Chiudere. Non associamo più Lulù a Maluen grazie - EliaMauriello69 : @sun_loris_ @lulu_selassie Di meglio Perché Manuel è la metà della ma e insieme ne formano una intera ,e il di fuori che è troppo - hopeangel365 : L’intervista BOMBA di Lulù ??#fairylu #manuel #kittyclary #jessvip - ChiaraaaaT : Lulù Selassiè grande donna che decide di parlare la lingua della verità. ?????? - IsaeChia : Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, da Aldo Montano a Katia Ricciarelli gli ex Vipponi commentano la loro rottura Man… -

Tvblog

A commentare la fine della relazione tra i due giovani gieffini ci ha pensato Alex Belli che, ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, ha confessato: Leggi anchesvela alcuni retroscena ...Manuel risponde alle domande alla conferenza stampa sul film Rinascere, che racconta la la sua vita e andrà in onda sulle reti Rai, ma ne rifiuta una in particolare, che riguarda proprioPhoto Credits: Kikapress, Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Summer' from Bensound.com Grande Fratello Vip 6: Lulù Selassié seconda finalista (video)