L'Ue pronta all'embargo al petrolio russo. Sarà graduale, ma ci sarà (Di mercoledì 4 maggio 2022) Blocco al petrolio russo sì, però graduale, "in modo ordinato, per permettere a noi e ai nostri partner di assicurare vie di approvvigionamento alternative e di ridurre al minimo l'impatto sui mercati globali". Ursula von der Leyen al Parlamento europeo annuncia quello che sarà il nuovo corso delle sanzioni alla Russia. L'embargo progressivo, reso possibile anche dal dietrofront della Germania che inizialmente si era detta contraria, colpirà un'economia russa già claudicante. L'Europa assorbe circa il 60 per cento dell’export di greggio di Mosca e indirizzare altrove tutto questo petrolio sarebbe molto difficile, se non impossibile. Per il blocco alle importazioni di gas non è stata invece trovata un'intesa. Nei prossimi giorni il sesto pacchetto di sanzioni verrà ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Blocco alsì, però, "in modo ordinato, per permettere a noi e ai nostri partner di assicurare vie di approvvigionamento alternative e di ridurre al minimo l'impatto sui mercati globali". Ursula von der Leyen al Parlamento europeo annuncia quello cheil nuovo corso delle sanzioni alla Russia. L'progressivo, reso possibile anche dal dietrofront della Germania che inizialmente si era detta contraria, colpirà un'economia russa già claudicante. L'Europa assorbe circa il 60 per cento dell’export di greggio di Mosca e indirizzare altrove tutto questosarebbe molto difficile, se non impossibile. Per il blocco alle importazioni di gas non è stata invece trovata un'intesa. Nei prossimi giorni il sesto pacchetto di sanzioni verrà ...

