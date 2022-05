(Di mercoledì 4 maggio 2022) A guidare l’esecutivo comunitario in questa decisione i legami tra Stato e Chiesa, il sostegno dialle azioni di aggressione ordinate da Putin, e poi ilpersonale, che il diretto interessato nega di possedere, stimato in circa quattrodi dollari

La Stampa

Petrolio, e non solo. Anche un aggiornamento della lista nera delle persone indesiderati, contro cui far scattare la mannaia delle sanzioni UE fatte di congelamento di beni e negazione dei visti. E ...Al momento non chiede sistemi missilistici, di cui già'esercito ... tuttavia le parole del patriarcanon vengono prese come ...tuttavia le parole del patriarcanon vengono prese come... L'oro di Kirill, il patriarca russo tra ville e soldi: 4 miliardi di patrimonio nel mirino delle sanzioni Ue