Lorenzo Musetti affronterà Alexander Zverev agli ottavi di Madrid. I precedenti contro il n. 3 al mondo

Lorenzo Musetti affronterà Alexander Zverev agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano è riuscito a sconfiggere lo statunitense Sebastian Korda in due set, dopo essersi imposto contro il bielorusso Ilya Ivashka, e ora se la dovrà vedere contro il fuoriclasse tedesco. Si preannuncia un confronto di fuoco per il giovane toscano sulla terra rossa della capitale spagnola, visto che giovedì 5 maggio dovrà fare i conti con l'attuale numero 3 al mondo. Sfida davvero di fuoco per il 20enne, che sembra essere comunque in ottima forma e cercherà il colpaccio da brividi contro uno dei migliori giocatori in circolazione.

