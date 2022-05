Liverpool | Salah non ha dubbi | ' In finale voglio il Real Madrid'

Advertising

VILA - REAL (Spagna) - "Sono onesto, vorrei giocare la finale contro il Real Madrid" . Mohamedguarda già oltre il successo per 3 - 2 contro il Villarreal di Emery in semifinale di Champions League e non ha dubbi su quale squadra vorrebbe incontrare nell'ultimo atto del torneo: "Se me lo ...e Fabinho dopo il primo gol VILLAREAL 23 Primo tempo: 2 - 0 VILLAREAL (4 - 4 - 2): Rulli 4; Foyth 5, Albiol 6 (34'st Aurier sv), Torres 5.5, Estupinan 6 (34'st Trigueros sv); Lo Celso ...Non ha segnato né all'andata né al ritorno delle semifinali di Champions League contro il Villarreal, ma forse Mohamed Salah aveva già pensato di tenersi carico per la finale. L'egiziano del Liverpool ...Nel finale Capoue è espulso per doppia ammonizione, la gara finisce così: Villarreal-Liverpool 2-3, inglesi in finale Al 24' Salah ha l'occasione per riportare la gara in parità, ma non trova la porta ...