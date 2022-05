Liverpool, Klopp su di giri: 'Ecco cosa ho detto all'intervallo sul 2-0 per il Villarreal' VIDEO (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp su di giri in conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta sul campo del Villarreal: "All'intervallo... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'allenatore del, Jurgensu diin conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta sul campo del: "All'...

Advertising

gippu1 : Allenatori che hanno conquistato quattro finali di Coppa dei Campioni nell'arco di 10 anni: ????Miguel Muñoz (Real M… - Eurosport_IT : LIVERPOOL IN FINALE!!! ???? La squadra di Klopp batte in rimonta il Villarreal per 3-2 e passa il turno ????? #UCL |… - CB_Ignoranza : - Vinto la Coppa di Lega; - In lotta per la Premier League; - Finale di FA Cup; - Finale di Champions League. Il L… - Boboj29 : Villareal 2 - Liverpool 3 Va in finale il Liverpool, ma che spavento per Klopp e i suoi uomini. 1° tempo perfetto p… - MARCOPACI13 : RT @alei1004: Il Liverpool di Klopp rischia di vincere tutto grazie al gioco. Perché sono mesi che Salah arranca, Mane quasi e Firmino idem… -