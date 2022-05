Liverpool | incasso sponsor da record | pronto un contratto da 90 milioni a stagione

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Ilsta sicuramente vivendo una delle sue migliori stagioni di sempre. Già vincitore della Carabao Cup, è attualmente in finale di Champions League ed FA Cup, mentre in Premier League ha un solo punto di ritardo dalla capolista Manchester City. Per i Reds, tuttavia, le cose vanno alla grande anche lontano dal rettangolo di gioco. Al termine della prossimaè infatti previsto un rinnovo dicon lodi maglia Standard Chartered. La banca inglese sarebbe pronta a sborsare nelle casse del club ben 90di euro a. Una cifra stratosferica che renderebbe ilil club più pagato del mondo sotto questo punto di vista. Real Madrid, Psg e Manchester City si fermano infatti a 70all’anno, mentre il ...

Il Liverpool sta sicuramente vivendo una delle sue migliori stagioni di sempre. Già vincitore della Carabao Cup, è attualmente in finale di Champions League ed FA Cup, mentre in Premier League ha un ...Standard Chartered è lo sponsor principale che campeggia sulle maglie del Liverpool da ormai diversi anni. Il club inglese incassa circa 47 milioni di euro all'anno dalla banca britannica.