LIVE Valencia-Virtus Bologna 73-83, EuroCup basket 2022 in DIRETTA: spettacolo bianconero, è finale! (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A questo punto non possiamo che darvi appuntamento, in termini cestistici, alla prossima settimana, quando ci sarà uno dei momenti più importanti del basket italiano in Europa negli ultimi anni. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER – Valencia: Rivero 17; Bologna: Shengelia 15 E adesso arriva l’applauso della squadra verso il calorosissimo pubblico bianconero giunto fino alla Fonteta, ad assistere a questo colpo d’alta classe della Virtus su uno dei campi più difficili che si possono trovare in Europa, soprattutto nell’Europa dell’EuroCup! LA Virtus Bologna E’ LA PRIMA ITALIANA DA QUANDO ESISTE L’EuroCup (E PRIMA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA questo punto non possiamo che darvi appuntamento, in termini cestistici, alla prossima settimana, quando ci sarà uno dei momenti più importanti delitaliano in Europa negli ultimi anni. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER –: Rivero 17;: Shengelia 15 E adesso arriva l’applauso della squadra verso il calorosissimo pubblicogiunto fino alla Fonteta, ad assistere a questo colpo d’alta classe dellasu uno dei campi più difficili che si possono trovare in Europa, soprattutto nell’Europa dell’! LAE’ LA PRIMA ITALIANA DA QUANDO ESISTE L’(E PRIMA ...

