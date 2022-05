LIVE Valencia-Virtus Bologna 57-62, EuroCup basket 2022 in DIRETTA: gran sforzo degli spagnoli, si entra negli ultimi 10 minuti (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-64 Cordinier trova i primi due punti del quarto! 58-62 Prima della ripresa del gioco c’è stato un fallo tecnico che porta in lunetta Van Rossom, il libero va a segno. TOP SCORER – Valencia: Lopez-Arostegui 16; Bologna: Shengelia 12 Prodezza da tre di Sampson che però arriva appena oltre la sirena, l’instant replay conferma. Finisce così il terzo quarto. 57-62 1/2 Dubljevic. Penetrazione tentata da Dubljevic, Sampson lo ferma con il terzo fallo personale: altri liberi con 3?7 da giocare nel quarto. 56-62 Furto con scasso di Lopez-Arostegui, appoggio al vetro e -6 all’ultimo minuto del terzo quarto. 54-62 1/2 Dubljevic. Fallo a rimbalzo di Belinelli su Dubljevic che va in lunetta. 53-62 LA SCHIACCIATA DI HERVEY IN TRANSIZIONE! E c’è time out di Penarroya. 53-60 BELINELLI! ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58-64 Cordinier trova i primi due punti del quarto! 58-62 Prima della ripresa del gioco c’è stato un fallo tecnico che porta in lunetta Van Rossom, il libero va a segno. TOP SCORER –: Lopez-Arostegui 16;: Shengelia 12 Prodezza da tre di Sampson che però arriva appena oltre la sirena, l’instant replay conferma. Finisce così il terzo quarto. 57-62 1/2 Dubljevic. Penetrazione tentata da Dubljevic, Sampson lo ferma con il terzo fallo personale: altri liberi con 3?7 da giocare nel quarto. 56-62 Furto con scasso di Lopez-Arostegui, appoggio al vetro e -6 all’ultimo minuto del terzo quarto. 54-62 1/2 Dubljevic. Fallo a rimbalzo di Belinelli su Dubljevic che va in lunetta. 53-62 LA SCHIACCIATA DI HERVEY IN TRANSIZIONE! E c’è time out di Penarroya. 53-60 BELINELLI! ...

zazoomblog : LIVE Valencia-Virtus Bologna 38-50 EuroCup basket 2022 in DIRETTA: al via il terzo quarto - #Valencia-Virtus… - karda70 : RT @SkySport: Eurocup ora LIVE su Sky, la Virtus Bologna a caccia della finale! #SkyBasket #Basket #SkySport #Eurocup #VirtusBologna #Virtu… - SkySport : Eurocup ora LIVE su Sky, la Virtus Bologna a caccia della finale! #SkyBasket #Basket #SkySport #Eurocup… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Virtus Bologna a caccia della finale di EuroCup 2021-2022, ma l'ostacolo della Fonteta di Valencia è… - zazoomblog : LIVE Valencia-Virtus Bologna EuroCup basket 2022 in DIRETTA: tra poco la semifinale in gara secca - #Valencia-Virt… -