LIVE Valencia-Virtus Bologna 38-50, EuroCup basket 2022 in DIRETTA: al via il terzo quarto (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Furbata di Lopez-Arostegui che fa vedere bene il fallo di Shengelia, primo per lui, ma sono sul fadeaway e quindi ci sono tiri liberi. 46-53 Tripla di Lopez-Arostegui, 12 per lui. 6’40” a fine terzo quarto. 43-53 MILOS TEODOSIC! Arriva la tripla che fa respirare la Virtus! 43-50 1/2 Rivero. Jaiteh non riesce a tenere Rivero vicino a canestro, ed è il quarto fallo in rapidissima sequenza. Lunetta per il cubano. 42-50 In avvicinamento Rivero. E dall’altra parte c’è fallo in attacco su Lopez-Arostegui di Jaiteh, gran ripartenza di Valencia. 40-50 A segno da sotto Rivero. Inizia il terzo quarto. 21:37 Squadre di nuovo sul parquet, si sta per ricominciare! 21:34 Interessante il tour de force ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFurbata di Lopez-Arostegui che fa vedere bene il fallo di Shengelia, primo per lui, ma sono sul fadeaway e quindi ci sono tiri liberi. 46-53 Tripla di Lopez-Arostegui, 12 per lui. 6’40” a fine. 43-53 MILOS TEODOSIC! Arriva la tripla che fa respirare la! 43-50 1/2 Rivero. Jaiteh non riesce a tenere Rivero vicino a canestro, ed è ilfallo in rapidissima sequenza. Lunetta per il cubano. 42-50 In avvicinamento Rivero. E dall’altra parte c’è fallo in attacco su Lopez-Arostegui di Jaiteh, gran ripartenza di. 40-50 A segno da sotto Rivero. Inizia il. 21:37 Squadre di nuovo sul parquet, si sta per ricominciare! 21:34 Interessante il tour de force ...

