LIVE Valencia-Virtus Bologna 19-27, EuroCup basket 2022 in DIRETTA: spettacolari bianconeri per chiudere il primo quarto (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – Valencia: Lopez-Arostegui 7; Bologna: Belinelli 6 19-27 NUMERO SPAVENTOSO DI CORDINIER PER FINIRE IL primo quarto! Sbaglia Shengelia, il francese corregge a canestro a una mano da almeno un metro e cadendo indietro per chiudere così, col punto esclamativo! 19-25 Gran movimento di Dimitrijevic che arriva fino in fondo. 17-25 Dentro l’aggiuntivo di Belinelli. 17-24 NUMERO TOTALE DI BELINELLI! Subisce fallo, butta letteralmente la palla per aria, trova il canestro chissà come e guadagna l’aggiuntivo! 1’01” alla prima sirena. 17-22 ANCORA SHENGELIA IN CONTROPIEDE! Parziale 0-9! 17-20 SHENGELIA! Sono i primi due per lui! 17-18 BELINELLI! La tripla in transizione del vantaggio! 17-15 Ancora Jaiteh con l’uso della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –: Lopez-Arostegui 7;: Belinelli 6 19-27 NUMERO SPAVENTOSO DI CORDINIER PER FINIRE IL! Sbaglia Shengelia, il francese corregge a canestro a una mano da almeno un metro e cadendo indietro percosì, col punto esclamativo! 19-25 Gran movimento di Dimitrijevic che arriva fino in fondo. 17-25 Dentro l’aggiuntivo di Belinelli. 17-24 NUMERO TOTALE DI BELINELLI! Subisce fallo, butta letteralmente la palla per aria, trova il canestro chissà come e guadagna l’aggiuntivo! 1’01” alla prima sirena. 17-22 ANCORA SHENGELIA IN CONTROPIEDE! Parziale 0-9! 17-20 SHENGELIA! Sono i primi due per lui! 17-18 BELINELLI! La tripla in transizione del vantaggio! 17-15 Ancora Jaiteh con l’uso della ...

