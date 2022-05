LIVE Sinner-De Minaur, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: si gioca al coperto, un solo incontro prima dell’azzurro (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KORDA A Madrid 19:14 Pochi istanti fa si è concluso anche l’incontro tra Teichmann e Kalinina con la svizzera brava ad imporsi in due set in un’ora e 32 minuti di gioco. Tra circa venti minuti sarà la volta di Grigor Dimitrov e Diego Schwartzman, poi finalmente scenderà in campo il nostro Jannik Sinner. Ancora un paio d’ore di pazienza e potremmo seguire il match del talento azzurro contro l’australiano Alex De Minaur. 18.15 Teichmann ha vinto il primo set contro Kalinina per 6-3. Si sta gareggiando sotto il tetto. 18.00 Si riprende a gioccare. Teichman e Kalinina sono sul 4-3 nel primo set. Al termine di questo incontro toccherà a Schwartzman-Dimitrov e poi a Jannik ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KORDA A19:14 Pochi istanti fa si è concluso anche l’tra Teichmann e Kalinina con la svizzera brava ad imporsi in due set in un’ora e 32 minuti di gioco. Tra circa venti minuti sarà la volta di Grigor Dimitrov e Diego Schwartzman, poi finalmente scenderà in campo il nostro Jannik. Ancora un paio d’ore di pazienza e potremmo seguire il match del talento azzurro contro l’australiano Alex De. 18.15 Teichmann ha vinto il primo set contro Kalinina per 6-3. Si sta gareggiando sotto il tetto. 18.00 Si riprende a gioccare. Teichman e Kalinina sono sul 4-3 nel primo set. Al termine di questotoccherà a Schwartzman-Dimitrov e poi a Jannik ...

