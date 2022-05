LIVE – Roma-Leicester | Mourinho in conferenza stampa DIRETTA

(Di mercoledì 4 maggio 2022) La, dopo una prima parte di stagione altalenante, vuole dimostrare di essere cresciuta contro ilnel match valevole per il ritorno delle semifinali di Conference League 2021/2022. Nella giornata odierna, mercoledì 4 maggio, il tecnico giallorosso Josè, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LASportFace.

Advertising

gualtierieurope : Un vero piacere salutare il ritorno di @Rock_in_Roma, uno degli appuntamenti fondamentali di una stagione che vedrà… - MILENA_08_ : RT @Lucignola__: ECCOCI LIVE: prayer circle: ?? ?? ?? ?? Pollo B… - ParliamoDiNews : I Gomma tornano a calcare il palco di Roma con Zombie Cowboys #gomma #live #monkroma #musica #musicalive - francesca_ferrr : RT @Lucignola__: ECCOCI LIVE: prayer circle: ?? ?? ?? ?? Pollo B… - kgettys : Listening to Lara: Granada (Live) by José Carreras, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra Del Maggio M… -

Paolo Belli: 'Per i miei 60 anni mi regalo un disco con 13 cover e la Big Band' A presentare gli eventi, il discorso introduttivo del sindaco di, Roberto Gualtieri che definisce la 12° ...Ore 21:32 - Carlo Conti e Drusilla Foer a Cinecittà Siparietto iniziale tra Carlo Conti e Drusilla, arrivati in auto a Cinecittà, tra le rovine dell'anticari - costruite negli Studi ...Fischio d’inizio alle 18:00 di mercoledì 4 maggio al Penzo. Dopo essersi sbarazzate nettamente di Roma (5-2) ed Empoli (3-0), è tempo di verdetti per il torneo giovanile. Sportface.it vi terrà ...Dai Måneskin a Blanco, dai Chemical Brothers ad Achille Lauro: torna l’estate dei live con «Rock in Roma». Un’edizione dal respiro internazionale, tra le più attese dopo lo stop forzato ...