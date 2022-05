LIVE – Musetti-Korda, secondo turno Masters 1000 Madrid 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Korda, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2022. E’ grande tennis alla Caja Màgica tra due giovani in un ottimo momento di forma. L’azzurro arriva alla sfida dopo le qualificazioni superate e la rimonta di primo turno contro il biellorusso Ivashka. Nel mirino, inoltre, c’è il terzo ottavo di finale consecutivo dopo i due raggiunti a Montecarlo e a Barcellona. L’americano non è da meno. La settimana scorsa si è fermato solamente in semifinale ad Estoril e qui nella capitale spagnola si è subito fatto notare con la splendida vittoria in due set contro il connazionale Opelka all’esordio. I precedenti sono in perfetto equilibrio (1-1) ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi. E’ grande tennis alla Caja Màgica tra due giovani in un ottimo momento di forma. L’azzurro arriva alla sfida dopo le qualificazioni superate e la rimonta di primocontro il biellorusso Ivashka. Nel mirino, inoltre, c’è il terzo ottavo di finale consecutivo dopo i due raggiunti a Montecarlo e a Barcellona. L’americano non è da meno. La settimana scorsa si è fermato solamente in semifinale ad Estoril e qui nella capitale spagnola si è subito fatto notare con la splendida vittoria in due set contro il connazionale Opelka all’esordio. I precedenti sono in perfetto equilibrio (1-1) ...

