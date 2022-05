LIVE Musetti-Korda, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: Hurkacz vince la battaglia contro Fokina! Tra poco in campo l’azzurro (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30 È appena finita la sfida tra Hubert Hurkacz e Alejandro Davidovich Fokina: il polacco ha trionfato in due ore e ventisette minuti per 6-4 4-6 7-6(5) al termine di un match molto equilibrato. 18.27 Alejandro Davidovich Fokina vince il secondo set per 6 giochi a 4 dopo essere stato avanti 5-1 prima del recupero del polacco: a seguire tocca all’azzurro! 17.50 Hubert Hurkacz conquista il primo set sul campo 3! Il polacco vince il parziale per 6 giochi a 4 forte del break ottenuto nel decimo gioco contro Alejandro Davidovich Fokina. 17:29 Hubert Hurkacz e Alejandro Davidovich Fokina riprendono il match sul campo 3: è stato chiuso il tetto a causa della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.30 È appena finita la sfida tra Huberte Alejandro Davidovich Fokina: il polacco ha trionfato in due ore e ventisette minuti per 6-4 4-6 7-6(5) al termine di un match molto equilibrato. 18.27 Alejandro Davidovich Fokinail secondo set per 6 giochi a 4 dopo essere stato avanti 5-1 prima del recupero del polacco: a seguire tocca al! 17.50 Hubertconquista il primo set sul3! Il polaccoil parziale per 6 giochi a 4 forte del break ottenuto nel decimo giocoAlejandro Davidovich Fokina. 17:29 Huberte Alejandro Davidovich Fokina riprendono il match sul3: è stato chiuso il tetto a causa della ...

