LIVE – Fiorentina-Atalanta, finale Coppa Italia Primavera 2022 (DIRETTA) (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tutto pronto per Fiorentina-Atalanta, finale di Coppa Italia Primavera 2022. Fischio d’inizio alle 18:00 di mercoledì 4 maggio al Penzo. Dopo essersi sbarazzate nettamente di Roma (5-2) ed Empoli (3-0), è tempo di verdetti per il torneo giovanile. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. La Fiorentina di Aquilani vuole confermarsi dopo il successo in finale dello scorso anno. L’Atalanta spera nell’impresa. COME SEGUIRLA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Fiorentina-Atalanta (Ore 18:00) SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tutto pronto perdi. Fischio d’inizio alle 18:00 di mercoledì 4 maggio al Penzo. Dopo essersi sbarazzate nettamente di Roma (5-2) ed Empoli (3-0), è tempo di verdetti per il torneo giovanile. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Ladi Aquilani vuole confermarsi dopo il successo indello scorso anno. L’spera nell’impresa. COME SEGUIRLA IN TV AGGIORNA LA(Ore 18:00) SportFace.

Advertising

Cucciolina96251 : RT @AleCat_91: PROCESSO AL CAMPIONATO LIVE: SFOGHI, DEVASTANZE E SENTENZE SU FIORENTINA... - AleCat_91 : PROCESSO AL CAMPIONATO LIVE: SFOGHI, DEVASTANZE E SENTENZE SU FIORENTINA... - InterJZ4Lamezia : La Serie A sbarca nel metaverso: Milan-Fiorentina live nell'area MENA - sportli26181512 : LIVE MN - 'Replay': siamo in diretta per commentare con voi Milan-Fiorentina: Dalle ore 21 in diretta sui rispettiv… - MilanNewsit : LIVE MN - 'Replay': siamo in diretta per commentare con voi Milan-Fiorentina -