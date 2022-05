LIVE Civitanova-Perugia 25-21, Finale playoff volley 2022 in DIRETTA: il primo set è dei padroni di casa (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 La battuta di Plotnytskyi finisce fuori, il primo set è della Lube! 24-21 De Cecco prova a forzare il servizio, ma la palla finisce larga. Per Perugia entra Plotnytskyi al servizio. 24-20 Mani-out di potenza per Lucarelli, ci sono 4 set-point per la formazione di casa. 23-20 Attacco vincente di Rychlicki da seconda linea, impreciso in difesa Juantorena. 23-19 Mani-out di Gabi Garcia da seconda linea, adesso la fase di cambio palla di Civitanova funziona alla perfezione. 22-19 Rychlicki fa quello che vuole da posto due, bravo Giannelli a smarcare il suo attaccante. Entra Juantorena su Yant per il giro dietro. 22-18 Sette profonda di Simon, percentuali in attacco folli per lui. 21-18 Entra Travica al servizio al posto di Ricci. 21-18 Errore ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-21 La battuta di Plotnytskyi finisce fuori, ilset è della Lube! 24-21 De Cecco prova a forzare il servizio, ma la palla finisce larga. Perentra Plotnytskyi al servizio. 24-20 Mani-out di potenza per Lucarelli, ci sono 4 set-point per la formazione di. 23-20 Attacco vincente di Rychlicki da seconda linea, impreciso in difesa Juantorena. 23-19 Mani-out di Gabi Garcia da seconda linea, adesso la fase di cambio palla difunziona alla perfezione. 22-19 Rychlicki fa quello che vuole da posto due, bravo Giannelli a smarcare il suo attaccante. Entra Juantorena su Yant per il giro dietro. 22-18 Sette profonda di Simon, percentuali in attacco folli per lui. 21-18 Entra Travica al servizio al posto di Ricci. 21-18 Errore ...

