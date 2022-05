LIVE Civitanova-Perugia 0-0, Finale playoff volley 2022 in DIRETTA: inizia lo spettacolo! (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-16 Servizio lungo di Lucarelli. 15-15 Dopo aver rivisto l’azione al video check il punto è andato a Civitanova: invasione aerea di Giannelli. 14-16 Giannelli approfitta di una ricezione abbondante di Yant. 14-15 pipe paurosa di Leon. 14-14 Si ferma sul nastro la battuta di Simon. 13-14 Leon passa sopra il muro di Lucarelli, attacco pauroso. 13-13 Aceeeee di Simon. 12-13 Sette vincente di Simon. 11-13 Aceeeee di Rychlicki, nuovo break per Perugia. 11-12 Lunga la battuta di Yant. 11-11 Diagonale stretta imprendibile di Yant. 10-11 Rychlicki sfrutta il muro in ritardo di Simon. 10-10 Simon risponde al centro con una bordata assurda. 9-10 Primo tempo profondo di Ricci. 9-9 Erroraccio in attacco di Anderson, si torna in parità. 8-9 Buco di Yant, bravo De Cecco a lasciare il suo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-16 Servizio lungo di Lucarelli. 15-15 Dopo aver rivisto l’azione al video check il punto è andato a: invasione aerea di Giannelli. 14-16 Giannelli approfitta di una ricezione abbondante di Yant. 14-15 pipe paurosa di Leon. 14-14 Si ferma sul nastro la battuta di Simon. 13-14 Leon passa sopra il muro di Lucarelli, attacco pauroso. 13-13 Aceeeee di Simon. 12-13 Sette vincente di Simon. 11-13 Aceeeee di Rychlicki, nuovo break per. 11-12 Lunga la battuta di Yant. 11-11 Diagonale stretta imprendibile di Yant. 10-11 Rychlicki sfrutta il muro in ritardo di Simon. 10-10 Simon risponde al centro con una bordata assurda. 9-10 Primo tempo profondo di Ricci. 9-9 Erroraccio in attacco di Anderson, si torna in parità. 8-9 Buco di Yant, bravo De Cecco a lasciare il suo ...

