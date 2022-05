LIVE – Bollettino oggi | mercoledì 4 maggio | contagi aggiornati in ogni regione DIRETTA

(Di mercoledì 4 maggio 2022) IlCovid aggiornato in questa giornata di2022, con i dati in tempo reale relativi a, morti e guariti in. Prosegue il monitoraggio quotidiano con i numeri dell’emergenza sanitaria sul territorio, con il focusperche permette di valutare il diffondersi del virus nel nostro Paese. Sportface vi terràin tempo reale sui numeri di, non appena saranno resi disponibili. Segui ilsu Sportface.it COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI: Da comunicare DATI NAZIONALI DI IERI: 62.071 nuovi ...

Oggi incontro tra Governo e parti sociali per l'aggiornamento delle regole anti - Covid nei luoghi di lavoro. 'Chiederemo l'uso della mascherina almeno fino al 15 giugno, in particolare per tutti i ...Secondo l'ultimo report, calano intensive ( - 2) e ricoveri ( - 99). Allentate le norme sulle mascherine, ma prevale la prudenza. Primi giorni di libertà dal Green pass in Italia e allentamento delle ...Il bollettino Covid aggiornato in questa giornata di mercoledì 4 maggio 2022, con i dati in tempo reale relativi a contagi, morti e guariti in ogni regione. Prosegue il monitoraggio quotidiano con i ...I tamponi sono 411.047 (ieri 122.444), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 15,1% (ieri era al 15,4%). Le persone in terapia intensiva sono 366 (-2), quelle nei reparti ...