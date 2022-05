L’Istituto per il Credito Sportivo approva il bilancio 2021: utile in crescita a 15 milioni (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Consiglio di Amministrazione delL’Istituto del Credito Sportivo, presieduto da Andrea Abodi, nella seduta di venerdì 30 aprile, ha approvato i risultati dell’esercizio 2021, chiuso con un utile netto pari a 15 milioni di euro (+37% anno su anno), con indici di patrimonializzazione e redditività rilevanti (CET1/Tier 1/Total Capital ratio pari a 79,4%, Return on L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Consiglio di Amministrazione deldel, presieduto da Andrea Abodi, nella seduta di venerdì 30 aprile, hato i risultati dell’esercizio, chiuso con unnetto pari a 15di euro (+37% anno su anno), con indici di patrimonializzazione e redditività rilevanti (CET1/Tier 1/Total Capital ratio pari a 79,4%, Return on L'articolo

Advertising

SerieA : Oggi in casa @sscnapoli il workshop sul contrasto al match-fixing per l'importanza della tutela dell'integrità del… - SienaFree : L’Istituto professionale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale di Montalcino primo nella Gara nazionale degli isti… - CalcioFinanza : L’Istituto per il Credito Sportivo approva il bilancio 2021: utile in crescita a 15 milioni - daBitonto : #Bitonto Combiguru Challenge. Giovane e futuro chef bitontino vince il primo premio. Si chiama Michele Fasano, freq… - ale_poggia : RT @leo_pipitone: @AlbertoBagnai E ancora. Bagnai chiede a #Speranza perché mai l'istituto di farmacovigilanza non è stato organizzato per… -