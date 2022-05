Lieto fine per Diego Tavani e Aneta Buchtova: lasciano Uomini e Donne insieme (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella puntata di Uomini e Donne di mercoledì 4 maggio, i due protagonisti del trono over hanno lasciato il programma insieme. Una frequentazione a Lieto fine, quella tra Diego Tavani e Aneta Buchtova, che si sono aperti reciprocamente, ma hanno anche dovuto affrontare un’accesa discussione con gli opinionisti. Prima di salutare lo studio mano nella mano, comunque, hanno ballato sulle note di Portami via di Fabrizio Moro. Vi raccomandiamo... Chi è Catia Franchi, dama del trono over di Uomini e Donne “Ci siamo vissuti tanto, da coppia. Ho festeggiato il compleanno con lui e i miei amici. Quando presento una persona per me è importante, così ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella puntata didi mercoledì 4 maggio, i due protagonisti del trono over hanno lasciato il programma. Una frequentazione a, quella tra, che si sono aperti reciprocamente, ma hanno anche dovuto affrontare un’accesa discussione con gli opinionisti. Prima di salutare lo studio mano nella mano, comunque, hanno ballato sulle note di Portami via di Fabrizio Moro. Vi raccomandiamo... Chi è Catia Franchi, dama del trono over di“Ci siamo vissuti tanto, da coppia. Ho festeggiato il compleanno con lui e i miei amici. Quando presento una persona per me è importante, così ...

Advertising

PozzuTu : @rainbow20202020 Certe cose accadono nelle favole o nei film romantici a lieto fine ma la realtà bisogna guardarla… - SandraCeradini : RT @pattyfra1: - senzafollowers : @gerardkidman Nooo???? Almeno la mia era a lieto fine, questo quando lo recupetano più!?? - batuffolo97 : RT @__MainaGIOia__: In fondo, ho sempre pensato che Ilgaz e Ceylin avrebbero avuto il loro lieto fine. Ad oggi, non sono più così sicura. G… - kateyargilovers : RT @__MainaGIOia__: In fondo, ho sempre pensato che Ilgaz e Ceylin avrebbero avuto il loro lieto fine. Ad oggi, non sono più così sicura. G… -