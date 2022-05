“Li ho ammazzati tutti | bastardi” | ha gridato Alessandro dopo aver ucciso moglie e figlia

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Tutta la comunità di Samarate sconvolta. Una famiglia apparentemente perfetta finché il padre, una notte, non ha perso la testa.Maja è un architetto piuttosto conosciuto a Milano. Insieme allae ai due figli viveva a Samarate, in provincia di Varese. Una famiglia come tante, benestante e apparentemente perfetta. Ma i più grandi L'articolo proviene da Leggilo.org.

"Li ho, bastardi", ripeteva Alessandro Maja, il geometra 57enne che questa mattina ha ammazzato moglie e figlia di 16 anni e ha ridotto in fin di vita il figlio di 23 per poi provare a ...Queste due cose che vi rotolano addosso sono uomini; questo non è niente. Altra cosa col ... Siamod'accordo, anche lui. Gli abbiamo legato le mani con lo spago in questa piccola dolina ...Sono stati ammazzati a fucilate Massimo Casella e Gaetano Saraniti. Ed è stato ferito Gregorio Signorelli, teste chiave del processo (ascoltato nella forma dell’incidente probatorio).Così si descrive l’architetto Alessandro Maja, il padre di famiglia che nella notte ha ucciso la moglie Stefania e la figlia Giulia di 16 anni, e ha quasi ammazzato anche il figlio maggiore Nicolò ...