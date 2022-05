Leonardo DiCaprio invita i brasiliani a non votare Bolsonaro e lui lo minaccia | ' Tieni la bocca chiusa'

Advertising

ghostinaf1s : Leonardo DiCaprio why so pogi? - PaolaRgnm : RT @globalistIT: Bolsonaro un altro allergico alla libertà di parola - globalistIT : Bolsonaro un altro allergico alla libertà di parola - CrisLuiz2 : @PedroRonchi2 Leonardo DiCaprio? hahahahahaha - xavieraprep : jacob elordi che parla con leonardo dicaprio : morto stramorto sepolto -

scontro social tra il Presidente brasiliano Jair Bolsonaro e l'attore e attivista, che qualche giorno fa su Twitter aveva invitato i neo maggiorenni brasiliani a ritirare la loro scheda elettorale e ad andare a votare per scongiurare la rielezione del leader di ...Il premio Oscar invita i giovani a votare per impedire la rielezione del leader di destra. Immediata la reazione: 'Tenga la bocca ...Tra loro la giovane attivista Selina Leem, classe 1997, già ambasciatrice delle Isole Marshall nel film prodotto da Leonardo DiCaprio "Before the flood", e più giovane oratrice alla COP21 di Parigi.É scontro social tra il Presidente brasiliano Jair Bolsonaro e l’attore e attivista Leonardo DiCaprio, che qualche giorno fa su Twitter aveva invitato i neo maggiorenni brasiliani a ritirare la loro ...