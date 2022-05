L’entourage di Dybala: «Nessun accordo con squadre italiane o estere» (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’entourage di Paulo Dybala – attraverso Sky – smentisce le notizie che vorrebbero l’argentino già vicino ad altre squadre per la fine di stagione, quando lascerà la Juventus. Stamattina la Gazzetta dello Sport scriveva che il calciatore ha già un accorto con l’Inter. Sky scrive di un comunicato firmato da Jorge Antun, procuratore del calciatore, che dichiara che il futuro di Dybala è ancora tutto da scrivere e che, vista la sua concentrazione sul finale di campionato, i discorsi sono rimandati. Jorge Antun, il procuratore di Paulo Dybala, smentisce alcun accordo con alcuna squadra al momento. Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 4 maggio 2022)di Paulo– attraverso Sky – smentisce le notizie che vorrebbero l’argentino già vicino ad altreper la fine di stagione, quando lascerà la Juventus. Stamattina la Gazzetta dello Sport scriveva che il calciatore ha già un accorto con l’Inter. Sky scrive di un comunicato firmato da Jorge Antun, procuratore del calciatore, che dichiara che il futuro diè ancora tutto da scrivere e che, vista la sua concentrazione sul finale di campionato, i discorsi sono rimandati. Jorge Antun, il procuratore di Paulo, smentisce alcuncon alcuna squadra al momento. Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia.è stato raggiunto con alcuna ...

