L' elicottero russo è nel nostro spazio aereo La mossa a sorpresa che porta la tensione alle stelle

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Un avvertimento? Unaper far capire che la Finlandia deve stare al suo posto? Come altro leggere la violazione delloda parte di unche di fatto è entrato nell'area di influenza finlandese. Come è noto il il governo di Helsinki ha fatto sapere in modo chiaro che il prossimo 12 maggio avanzerà la richiesta formale per l'ingresso del Paese nella Nato. Una richiesta a cui seguirà quella della Svezia. Una strategia dianze internazionali difensive, quella adottata dai due Paesi del Nord che non piace affatto allo zar. E così questa mattina è scattato l'allarme rosso in Finlandia per l'operazione russa che hato allo sconfinamento di un. "Il dispositivo era unMi-17 e la ...