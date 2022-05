(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il portiere danese del, Kasperparla in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno contro la Roma in Conference...

Advertising

sportli26181512 : Leicester, Schmeichel: 'Che stadio l'Olimpico' VIDEO: Il portiere danese del Leicester, Kasper Schmeichel parla in… - salvione : Leicester, Schmeichel: “Roma cinica e ben organizzata. Vogliamo la vittoria” - sportli26181512 : Leicester, Schmeichel: “Roma cinica e ben organizzata. Vogliamo la vittoria”: Il portiere: 'All'andata abbiamo gioc… - TuttoASRoma24 : Leicester, Schmeichel avverte la Roma: “Siamo pronti per la sfida all’Olimpico” ???? #RomaLeicester #Roma #Mourinho… - forzaroma : #Leicester, #Schmeichel: “Abbiamo talento e tutto ciò che serve per vincere domani” #ASRoma #RomaLeicester -

(4 - 1 - 4 - 1):; Pereira, Evans, Fofana, Castagne; Tielemans; Maddison, Dewsbury - Hall, Lookman, Albrighton; Vardy. All.: Rodgers. Roma -, dove vederla La ......domani sfiderà ilper la semifinale di ritorno della competizione europea. Il club inglese questa mattina ha tenuto la conferenza stampa con il tecnico Brendan Rodgers e Kasper. ...Il capitano del Leicester City Kasper Schmeichel, prossimo avversario della Roma nel ritorno delle semifinali di Conference League, ha parlato in conferenza stampa assieme al tecnico Brendan Rodgers.Figlio d'arte e portiere inamovibile del Leicester, Schmeichel è pronto a giocarsi con i suoi compagni la semifinale di ritorno in Conference League contro la Roma. Anche lui, come fatto dal suo ...