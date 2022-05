Le sanzioni della Ue mettono in crisi il rapporto tra Papa Francesco e il patriarca Kirill (Di mercoledì 4 maggio 2022) AGI - “Gioiscano i cieli e sussulti la Terra: Oriente e Occidente si sono riuniti nella pietra angolare, Gesù Cristo” stabiliva il Concilio di Firenze, quello per cui l'Alberti aveva completato la facciata di Santa Maria Novella. Almeno quella rimane, per fortuna: la riunificazione invece durò ben poco. Quella di oggi è una delle giornate più complesse degli ultimi decenni, per il mai semplice dialogo ecumenico ma anche per i rapporti in generale tra le due anime d'Europa. Quei due polmoni, diceva Wojtyla, che fanno respirare il Vecchio Continente dai tempi di Cirillo e di Metodio: fratelli inseparabili, inviati dall'Imperatore di Bisanzio tra gli slavi cui dettero alfabeto e identità, vissuti alla presenza del Romano Pontefice. Le radici, insomma, dell'antica quercia. Oggi, si diceva, le fratture. La Commissione Europea raccomanda l'applicazione delle sanzioni a ... Leggi su agi (Di mercoledì 4 maggio 2022) AGI - “Gioiscano i cieli e sussulti la Terra: Oriente e Occidente si sono riuniti nella pietra angolare, Gesù Cristo” stabiliva il Concilio di Firenze, quello per cui l'Alberti aveva completato la facciata di Santa Maria Novella. Almeno quella rimane, per fortuna: la riunificazione invece durò ben poco. Quella di oggi è una delle giornate più complesse degli ultimi decenni, per il mai semplice dialogo ecumenico ma anche per i rapporti in generale tra le due anime d'Europa. Quei due polmoni, diceva Wojtyla, che fanno respirare il Vecchio Continente dai tempi di Cirillo e di Metodio: fratelli inseparabili, inviati dall'Imperatore di Bisanzio tra gli slavi cui dettero alfabeto e identità, vissuti alla presenza del Romano Pontefice. Le radici, insomma, dell'antica quercia. Oggi, si diceva, le fratture. La Commissione Europea raccomanda l'applicazione dellea ...

