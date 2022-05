Le mosse dei Friedkin per la svolta Roma e il sogno Conference League (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma - Il gigante si è svegliato. Nella prima dichiarazione dopo il "closing", ad agosto 2020, il vicepresidente Ryan Friedkin l'aveva definito "addormentato", riferendosi alle potenzialità inespresse ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 4 maggio 2022)- Il gigante si è svegliato. Nella prima dichiarazione dopo il "closing", ad agosto 2020, il vicepresidente Ryanl'aveva definito "addormentato", riferendosi alle potenzialità inespresse ...

Advertising

MErsettis : RT @atlanteguerre: La #Turchia???? si sta muovendo per creare 'un'area sicura' conducendo un'#offensiva militare contro i #curdi nel #Nord de… - herealy1 : @Berliner_Typ @igorsushko @Pontifex @christopherhitc Beh, come italiana ti direi che la chiesa cattolica ha perso g… - AmeGaspa : Il capo del Partito Socialista Bettino Craxi scaricò il “mariuolo”, salvo poi ammettere alla Camera il 3 luglio 199… - RobertoSignore7 : RT @dariodangelo91: 4/13 #Draghi anticipa le mosse, si prepara. Per rispondere alle polemiche demagogiche di #M5s e #Lega cita un passaggio… - angela_massi : RT @atlanteguerre: La #Turchia???? si sta muovendo per creare 'un'area sicura' conducendo un'#offensiva militare contro i #curdi nel #Nord de… -