Le migliori campagne moda della Primavera Estate

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Life&People.it La nuova stagione porta sempre nuove emozioni e la promessa di unasempre più emozionante; alcuni dei brand più rinomati, cavalcando l’onda del successo delle lorodelle scorse stagioni, hanno riproposto unaricca di stelle. Emily Ratajkowski e Maluma sono le starcampagna eyewear Versace, Precious Lee e Barbara Palvin sono le frizzanti protagoniste nell’ultima campagna di Jimmy Choo; Millie Bobby Brown per Louis Vuitton, Zendaya per Valentino. Non solo starma anche talenti, artisti e ifotografi come Steven Meisel per la collezione Fendace o Brigitte Niedermair per Dior, registi, come Luca Guadagnino per Fendi, hanno siglato le nuovepubblicitarie ...