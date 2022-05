Advertising

TuttoAndroid : Le funzioni fotografiche dei Galaxy S22 iniziano ad arrivare sugli altri Samsung #galaxys21 #samsung - wordweb81 : Tutti i #SamsungGalaxy che riceveranno le funzioni fotografiche del Galaxy S22 -

OptiMagazine

... una micro - mostra allestita presso Paradiso 518 (Corso Cavour 9), in cui alle stampe... volte alla valorizzazione del fiume Tevere e al ripensamento delle sue specifiche. ...Per concludere, alcuni Samsung Galaxy riceveranno a breve delleutili a migliorare anche la resa delle foto in app di terze parti. La novità riguarderà i Samsung GalaxyS21, i Z Flip3 e Z ... Tutti i Samsung Galaxy che riceveranno le funzioni fotografiche del Galaxy S22 La gestione delle funzioni più interessanti come l'attività fisica, il monitoraggio del sonno e il controllo delle notifiche, vengono racchiusi nell'App "Da Fit". Dallo smartwatch è inoltre possibile ...