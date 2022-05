Le distanze tra Pd e 5S si allargano | Marcucci | «Risolveremo le liti con il proporzionale»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Le frizioni tra Pd e M5S sono sempre più forti. Lo scontro si consuma su più fronti: guerra, inceneritore, giustizia. Nel Pd non ne possono più delle uscite di Conte e per sganciarsi dal M5S accelerano sul. L’alleanza con i 5 Stelle? «Penso che i perplessi siano nel Pd come nello stesso M5S. Oggi Conte ha detto che loro hanno punti irrinunciabili, stesso ragionamento vale per noi». Andrea, senatore dem, risponde così all’Adnkronos sulla possibile alleanza con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte dopo un lungo periodo caratterizzato da numerosi distinguo e rotture tra Pd e grillini. «Riassumo – continua – per il Pd è prioritario l’europeismo, l’atlantismo, e direi anche l’agenda Draghi per i prossimi anni». Sulla legge elettorale Peruna legge elettoralefarebbe ...