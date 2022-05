Lavoro, i disabili ancora grandi esclusi. A che punto siamo? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tre milioni e centomila, le persone con disabilità in Italia, questi i dati dell’Istat, che descrivono nel dettaglio la popolazione di persone con disabilità che vive nel paese. Le politiche sulla disabilità non devono puntare solo sull’assistenza, importante, ma il sostegno e l’intervento per garantire ai disabili le opportunità e la personale realizzazione è vitale, non soltanto per loro. A pochi giorni dalla giornata nazionale che celebra nel nostro paese il Lavoro, non si può non guardare al tasso di occupazione delle persone con disabilità ancora più basso nel nostro paese della media europea. L’inclusione lavorativa è uno dei temi fondamentali delle persone con disabilità, ancora troppo spesso escluse o in attesa da anni di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tre milioni e centomila, le persone contà in Italia, questi i dati dell’Istat, che descrivono nel dettaglio la popolazione di persone contà che vive nel paese. Le politiche sullatà non devono puntare solo sull’assistenza, importante, ma il sostegno e l’intervento per garantire aile opportunità e la personale realizzazione è vitale, non soltanto per loro. A pochi giorni dalla giornata nazionale che celebra nel nostro paese il, non si può non guardare al tasso di occupazione delle persone contàpiù basso nel nostro paese della media europea. L’inclusione lavorativa è uno dei temi fondamentali delle persone contà,troppo spesso escluse o in attesa da anni di ...

