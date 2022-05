Lavoro | Castellone | ' su salario minimo ora partiti chiamati a prova fatti'

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Finalmente sulsi apre lo spiraglio per passare dalle parole ai. La prossima settimana inin commissionesarà inserito questo come primo punto, rispetto al quale il Movimento ha già da tempo presentato la proposta di legge della nostra senatrice Nunzia Catalfo. Da mesi sollecitiamo le altre forze politiche a procedere con l'analisi del disegno di legge per giungere ad una apzione condivisa del. Ora i, dopo il sostegno espresso in favore di questa misura, soprattutto in occasione del Primo maggio, hanno l'opportunità di dimostrare che c'è da parte di tutti la volontà politica di conseguire un risultato atteso da milioni di cittadini che vivono con ...

Conte èsul caso Petrocelli, possibile una sua espulsione dal M5S Il Presidente del M5S ... La capogruppo 5 Stelle al Senato Mariolinaha chiarito di non avere intenzione di ...L'obiettivo zero morti sulauspicato dal Presidente Mattarella va perseguito con forza e ... Lo afferma in una nota la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato MariolinaLa prossima settimana infatti in commissione Lavoro sarà inserito questo come primo punto ... Lo afferma in una nota Mariolina Castellone, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato.Le persone attendono risposte concrete”. Così in un post su Facebook la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Mariolina Castellone. "Le battaglie da fare per dare dignità al lavoro sono ancora ...