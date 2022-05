Laura Pausini rifatta? La verità è un’altra, foto! (Di mercoledì 4 maggio 2022) Laura Pausini appare sempre splendida e affascinante in ogni sua apparizione in scena, ma ha fatto dei ritocchini? Abbiamo scovato la verità in una foto. Sorridente, spumeggiante, intensa, non basterebbero gli aggettivi per definirla perché oggi Laura Pausini è una vera icona mondiale. La cantautrice originaria di Faenza ha dimostrato di sapersi imporre nel panorama L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 4 maggio 2022)appare sempre splendida e affascinante in ogni sua apparizione in scena, ma ha fatto dei ritocchini? Abbiamo scovato lain una foto. Sorridente, spumeggiante, intensa, non basterebbero gli aggettivi per definirla perché oggiè una vera icona mondiale. La cantautrice originaria di Faenza ha dimostrato di sapersi imporre nel panorama L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

radiocalabriafm : LAURA PAUSINI - GENTE - v3ronica08 : @rainbow20202020 Io non mi ero accorta visto che non lo seguo più,ma mentre leggevo questo tweet in radio passava l… - RADIOEFFEITALIA : Laura Pausini - Troppo tempo (feat. Ivano Fossati) - CuorePausiniano : SEMPLICEMENTE LAURA PAUSINI... ?????? @LauraPausini #EUROVISION - Peplamg13 : -