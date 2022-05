Laura Barriales | la soubrette lontana dai riflettori | perché ha lasciato | che cosa fa oggi e dove vive

Advertising

La showgirl e attrice spagnola,, rivela le motivazioni che l'hanno spinta a vivere stabilmente in Svizzera.ha spiegato - in una intervista concessa a Diva e Donna - perché vive in Svizzera da tanto ...preferisce essere una moglie e una madre quasi a tempo pieno. In tv solo piccole apparizioni. E' dal 2017, quando ha partecipato come concorrente a Celebrity Masterchef , che non la si ...Laura Barriales, nota e bellissima soubrette spagnola, è da tempo assente dalle scene e dagli studi televisivi, attirando la curiosità del pubblico abituato a vederla spesso sul grande schermo.La showgirl e attrice spagnola, Laura Barriales, rivela le motivazioni che l'hanno spinta a vivere stabilmente in Svizzera.