“L’attacco russo al teatro di Mariupol ha provocato 600 morti. Il doppio del bilancio ufficiale”: l’indagine di Associated Press (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il bombardamento russo del teatro drammatico di Mariupol, il 16 marzo, è costato il più alto numero di vittime civili dall’inizio della guerra in Ucraina. Lo ha rivelato un’indagine dell’Associated Press, pubblicata sul suo sito web, secondo cui ci sono stati circa 600 morti, quasi il doppio rispetto al bilancio ufficiale. L’agenzia di stampa americana, per ricostruire quanto avvenuto, ha ascoltato le testimonianze di 23 sopravvissuti e dei soccorritori. Ha studiato planimetrie dell’edificio rielaborate in 3D, con foto e video realizzati prima, durante e dopo il raid, affidandosi anche a valutazioni di esperti. Molti sopravvissuti hanno stimato che circa 1.000 persone fossero all’interno al momento delL’attacco aereo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il bombardamentodeldrammatico di, il 16 marzo, è costato il più alto numero di vittime civili dall’inizio della guerra in Ucraina. Lo ha rivelato un’indagine dell’, pubblicata sul suo sito web, secondo cui ci sono stati circa 600, quasi ilrispetto al. L’agenzia di stampa americana, per ricostruire quanto avvenuto, ha ascoltato le testimonianze di 23 sopravvissuti e dei soccorritori. Ha studiato planimetrie dell’edificio rielaborate in 3D, con foto e video realizzati prima, durante e dopo il raid, affidandosi anche a valutazioni di esperti. Molti sopravvissuti hanno stimato che circa 1.000 persone fossero all’interno al momento delaereo. ...

Advertising

NicolaPorro : ??Intervista a #Lavrov, scoppia la polemica in Italia. L'attacco del #Pd: ma ora è pure vietato intervistare un mini… - rtl1025 : ???? L'attacco missilistico russo di questa sera a #Kiev 'mi ha scioccato. Non perché ci fossi io, ma perché Kiev è u… - nives71556203 : RT @Il_Vitruviano: Pare sia partito l'attacco (finale?) russo alle acciaierie Azovstal e al momento l'Ucraina avrebbe perso i contatti radi… - FabiaSW : RT @colvieux: Tra gli orrori che si sono verificati in Ucraina, l'attacco aereo russo su un teatro a #Mariupol si distingue come l'attacco… - giulio_angelis : RT @putino: Questa è stata l'ultima storia prodotta dalla giornalista @radiosvoboda Vira Hyrych prima che fosse uccisa il 28 aprile in un a… -