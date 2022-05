L’Atalanta e l’incubo delle partite interne. I dati di 50 anni e il paradosso di Gasp: dopo tanti record, ne sfiora uno negativo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sassuolo, Spezia, Venezia, Sampdoria. Sono le uniche squadre contro cui L’Atalanta è riuscita a vincere in questo campionato, tra le mura amiche del Gewiss Stadium. Sembra quasi di vivere in un mondo alla rovescia, storicamente i nerazzurri raggiungono i propri … Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sassuolo, Spezia, Venezia, Sampdoria. Sono le uniche squadre contro cuiè riuscita a vincere in questo campionato, tra le mura amiche del Gewiss Stadium. Sembra quasi di vivere in un mondo alla rovescia, storicamente i nerazzurri raggiungono i propri …

Advertising

atalantagese : RT @webecodibergamo: L’Atalanta e l’incubo delle partite interne. I dati di 50 anni e il paradosso di Gasp: dopo tanti record, ne sfiora un… - webecodibergamo : L’Atalanta e l’incubo delle partite interne. I dati di 50 anni e il paradosso di Gasp: dopo tanti record, ne sfiora… - occhioceruleo : Ho letto un po' qua e là. Io personalmente per Verona sono 'relativamente' tranquillo. La vera partita da cacchina… - GSmilzo : Ho fatto un incubo stanotte: Atalanta salernitana 3-2, poi al 90 esimo e al 94 sorpasso salernitana con l’ultimo go… - ycsdamagecase : RT @giannattasius: Una settimana da incubo per la @acffiorentina: addio alla Coppa Italia e suicidio nella via verso l'Europa (se l'Atalant… -