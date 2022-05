L' artista ha rivoluzionato il mondo dell' arte dando vita alla Street Art con disegni potenti e anarchici

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Keith Haring è nato il 4 maggio 1958 ed è morto nel 1990. Non fatevi ingannare dfaccia sbucata da un fumetto incorniciata dai grandi occhiali rotondi. Keith Haring ha concentrato nei suoi brevi 31 anni l’immensa creatività che aveva a disposizione. Keith Haring e? nato il 4 maggio 1958 ed e? morto il 16 febbraio 1990 (Photo by Ozier Muhammad/Newsday RM/Getty Images). Unpredestinato? Sicuramente. Il padre, appassionato di grafica, ha subito intuito il talento del figlio che fin da piccolo era pazzo deldei comics. Nonostante quell’aria da antidivo, il Sole in Toro nella casa del successo svela una forza titanica. Disegnare per lui era facile, la matita era la bacchetta magica che diventava un tutt’uno con il suo braccio. L’ascendente Leone con Plutone congiunto parlaa generosità ...