L’arroganza politica di Meloni e la resa dei conti nel centrodestra (Di mercoledì 4 maggio 2022) Per il centrodestra questa è una settimana decisiva. Il vertice, che si terrà nel fine settimana tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, certificherà la morte cerebrale della coalizione o una rianimazione in extremis. Non si tratta solo di decidere (e non è poco) se correre divisi a Palermo e Messina con candidati sindaco contrapposti. Ipotesi che farebbe delle due città siciliane, in cui si vota tra poco più di un mese, il banco di prova di quello che potrebbe succedere alle politiche del 2023. Nell’imminente incontro i tre leader dovranno decidere se ci sono ancora le condizioni per rimanere insieme sulla base di quelle regole invocate da Giorgia Meloni alla conferenza programmatica di Milano. «Stabilire se si sta da questa parte – ha detto Meloni alzando la mano destra come nei giuramenti che si ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Per ilquesta è una settimana decisiva. Il vertice, che si terrà nel fine settimana tra Matteo Salvini, Giorgiae Silvio Berlusconi, certificherà la morte cerebrale della coalizione o una rianimazione in extremis. Non si tratta solo di decidere (e non è poco) se correre divisi a Palermo e Messina con candidati sindaco contrapposti. Ipotesi che farebbe delle due città siciliane, in cui si vota tra poco più di un mese, il banco di prova di quello che potrebbe succedere alle politiche del 2023. Nell’imminente incontro i tre leader dovranno decidere se ci sono ancora le condizioni per rimanere insieme sulla base di quelle regole invocate da Giorgiaalla conferenza programmatica di Milano. «Stabilire se si sta da questa parte – ha dettoalzando la mano destra come nei giuramenti che si ...

Advertising

maurizio_bufi : «La guerra di aggressione in Ucraina e la politica cinese di zero Covid sono legate alla natura dei regimi in esser… - Edoardoerre_ : @diMartedi c'è @ale_dibattista. Cambio canale. Non si può sentire o vedere un novello politico che vuol farsi pagar… - _irenona : @JorioAntonio Complimenti per le capacità argomentative e l'arroganza. Lei mi sembra il classico utente di Twitter… - EuroTonnara : @EnricoLetta L'unico abisso che vedo è quello di protervia, arroganza, ignoranza, stupidità e servilismo, vostri e… - DaygumProtex : @CarloCalenda @EnricoLetta Quanta ipocrisia tipica della sinistra ma della politica in generale la cui credibilità… -