Larissa Iapichino | “I Mondiali come obiettivo L’atletica ormai è un lavoro”

Firenze – "Penso alle prossime Olimpiadi a Parigi, anche se si tratta di un pensiero a lungo termine. E penso anche ai Mondiali di atletica ad Eugene: devo ancora qualificarmi, ma è un mio obiettivo. Spero di potermi confrontare le migliori atlete, è sempre bello e stimolante". Lo ha detto la saltatrice in lungo azzurra Larissa Iapichino, a margine della presentazione del suo libro, dal titolo 'Correre in aria' (Mondadori), nella sede della Regione Toscana a Firenze. L'atletica da quest'anno, ha sottolineato, "sta iniziando a diventare un vero e proprio lavoro. Mi ci sto dedicando ma non al 100%, un piccolo spazio lo lascio all'università. Dal punto di vista sportivo mi sto preparando per le gare outdoor, spero di migliorarmi rispetto all'inverno scorso". Sul libro "racconto la mia ...

