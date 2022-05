Landazabal (Gsk): 'Dopo pandemia settore sanitario verso rivoluzione digitale' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos Salute) - “La pandemia da Covid-19 sembrava aver spinto il settore sanitario in una rivoluzione digitale. La realtà è che, mentre tutti i sistemi sanitari si sono rapidamente orientati per abbracciare l'assistenza virtuale nei primi giorni dell'emergenza, la maggior parte continua a rimanere indietro rispetto a una trasformazione digitale avanzata vera, di prevenzione e di cure. Questa situazione ha creato un nuovo paradigma e ora l'opportunità è quella di sfruttare il digitale come un elemento strategico per migliorare i risultati dell'investimento sulla salute, da un lato rispondendo ai bisogni di salute del paziente in modo più efficace e dall'altro guidando la produttività, liberando i medici da compiti burocratici e consentendo loro di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos Salute) - “Lada Covid-19 sembrava aver spinto ilin una. La realtà è che, mentre tutti i sistemi sanitari si sono rapidamente orientati per abbracciare l'assistenza virtuale nei primi giorni dell'emergenza, la maggior parte continua a rimanere indietro rispetto a una trasformazioneavanzata vera, di prevenzione e di cure. Questa situazione ha creato un nuovo paradigma e ora l'opportunità è quella di sfruttare ilcome un elemento strategico per migliorare i risultati dell'investimento sulla salute, da un lato rispondendo ai bisogni di salute del paziente in modo più efficace e dall'altro guidando la produttività, liberando i medici da compiti burocratici e consentendo loro di ...

