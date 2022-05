L'analisi della prof. Di Cesare: Italia ventre molle dell'Occidente, legami profondi con la Russia (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'Italia ventre molle dell'Occidente nel conflitto in Ucraina. L'analisi nel corso della puntata del 4 maggio di Controcorrente, talk show serale condotto da Veronica Gentili su Rete4, è effettuata da Donatella Di Cesare, professore ordinario di Filosofia teoretica all'Università Sapienza, che analizza il legame tra il nostro Paese e la Russia di Vladimir Putin: “Spesso quello che si dice debolezza può essere una forza sotto un altro aspetto. Il caso dell'Italia è molto simile a quello della Germania, sono due paesi all'interno dell'Europa che provengono da un passato comune del ‘900, hanno condiviso esperienze ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'nel conflitto in Ucraina. L'nel corsopuntata del 4 maggio di Controcorrente, talk show serale condotto da Veronica Gentili su Rete4, è effettuata da Donatella Diessore ordinario di Filosofia teoretica all'Università Sapienza, che analizza il legame tra il nostro Paese e ladi Vladimir Putin: “Spesso quello che si dice debolezza può essere una forza sotto un altro aspetto. Il casoè molto simile a quelloGermania, sono due paesi all'interno'Europa che provengono da un passato comune del ‘900, hanno condiviso esperienze ...

