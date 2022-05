L’aiuto involontario dei regimi russi nel trovare la cura per polio e covid

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Ai numerosi debiti di gratitudine che già abbiamo nei confronti di Santa Madrea, ai mille e un motivi per cui noi depravati occidentali dovremmo baciare ogni giorno l’anello del patriarca Kirill e augurare buon lavoro a Sergej Viktorovi? Lavrov, se ne aggiungono ora altri due, rilevantissimi, che riguardano direttamente la nostra salute, e che apprendiamo dalle pagine del nuovo libro di Roberto Burioni, La formidabile impresa. La medicina dopo la rivoluzione mRNA (Rizzoli). Non stiamo parlando degli agenti di Mosca in camice bianco che così generosamente sono venuti a spiarci – pardon, a soccorrerci – nelle fasi acute della pandemia, ma di due momenti cruciali e ancora poco noti della storia dei vaccini, risalenti agli anni Cinquanta del secolo scorso, ai tempi dell’intervento sovietico in Ungheria. Il primo riguarda la lotta allamielite. ...